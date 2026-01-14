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Descontinuado
Tecnologia personalizada
Mantém a força do cabelo*
Mantém até 70% da humidade**
Quatro vezes mais iões para um cabelo brilhante**
Tecnologia SenseIQ para uma experiência de alisamento personalizada. Deteção. O sensor digital ativo mede a temperatura do seu cabelo mais de 20 000 vezes por sessão de modelação. Adapta-se. O microprocessador inteligente ajusta automaticamente a temperatura para evitar os aquecimentos excessivos do seu cabelo. Cuidados. A nossa tecnologia de deteção e adaptação protege o cabelo durante a modelação, mantendo até 70% da sua humidade natural**.
Com uma manutenção comprovada de até 93% da força essencial do cabelo*, o alisador com SenseIQ garante que o seu cabelo se mantém sempre saudável no interior, enquanto tem um aspeto elegante e brilhante no exterior.
Proporcione ao seu cabelo um ambiente iónico enriquecedor com o sistema tetra-iónico. O design patenteado liberta milhões de iões utilizando quatro jatos especiais alojados em ambos os lados do alisador. As moléculas enriquecedoras removem a eletricidade estática, eliminam o frisado e proporcionam brilho ao seu cabelo.
4.5
de 5
77
Críticas
96%
recomendam este produto
Val de lys
14/01/2026
France
Comprador verificado
Le fer a lisser le meilleur du marché
Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes
Pontos positivos
Beaucoup
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para Prestige BHS830/00 Lisseur
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Minime2602
26/01/2026
Danmark
Comprador verificado
Super godt glattejern med mange fede funktioner
Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..
Pontos positivos
Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet
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Anita Mohajer
10/11/2023
Sverige
Comprador verificado
The quality of the product
I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.
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Esta avaliação foi feita para Prestige BHS830/00 Plattång
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Modo SenseIQ a 200 °C, resultados médios
Modo SenseIQ a 170 °C
em comparação com o Philips HP8372