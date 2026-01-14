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  • Alisamento personalizado com SenseIQ
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  • Alisamento personalizado com SenseIQ
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Descontinuado

PrestigeAlisador

BHS830/00

4.5
| (77) Críticas | 96% recomendam este produto
Alisamento personalizado com SenseIQ
Apresentamos o alisador personalizado da Philips com tecnologia SenseIQ, concebido para bloquear a humidade natural do seu cabelo em profundidade. O resultado? Cabelo forte e um brilho saudável sempre que o estiliza.
Ver todos os benefícios

Manutenção comprovada de até 93% da força do cabelo*

Alisamento personalizado com SenseIQ

  • Tecnologia personalizada

  • Mantém a força do cabelo*

  • Mantém até 70% da humidade**

  • Quatro vezes mais iões para um cabelo brilhante**

Alisamento personalizado

Alisamento personalizado

Tecnologia SenseIQ para uma experiência de alisamento personalizada. Deteção. O sensor digital ativo mede a temperatura do seu cabelo mais de 20 000 vezes por sessão de modelação. Adapta-se. O microprocessador inteligente ajusta automaticamente a temperatura para evitar os aquecimentos excessivos do seu cabelo. Cuidados. A nossa tecnologia de deteção e adaptação protege o cabelo durante a modelação, mantendo até 70% da sua humidade natural**.

Manutenção da força do cabelo

Manutenção da força do cabelo

Com uma manutenção comprovada de até 93% da força essencial do cabelo*, o alisador com SenseIQ garante que o seu cabelo se mantém sempre saudável no interior, enquanto tem um aspeto elegante e brilhante no exterior.

Sistema tetra-iónico para cabelo brilhante

Sistema tetra-iónico para cabelo brilhante

Proporcione ao seu cabelo um ambiente iónico enriquecedor com o sistema tetra-iónico. O design patenteado liberta milhões de iões utilizando quatro jatos especiais alojados em ambos os lados do alisador. As moléculas enriquecedoras removem a eletricidade estática, eliminam o frisado e proporcionam brilho ao seu cabelo.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

77

Críticas

96%

recomendam este produto

14/01/2026

France

France

Comprador verificado

Le fer a lisser le meilleur du marché

Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes

Pontos positivos

Beaucoup

Pontos negativos

Aucun

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Esta avaliação foi feita para Prestige BHS830/00 Lisseur

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26/01/2026

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Super godt glattejern med mange fede funktioner

Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..

Pontos positivos

Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet

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10/11/2023

Sverige

Sverige

Comprador verificado

The quality of the product

I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.

Sim, recomendo este produto

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  1. Modo SenseIQ a 200 °C, resultados médios

  2. Modo SenseIQ a 170 °C

  3. em comparação com o Philips HP8372