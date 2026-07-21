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altifalante portátil sem fios
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BT100A/00
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Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
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Suporta o controlo de modelos selecionados de colunas Bluetooth Philips, soundbars, colunas de festa, micro sistemas, aparelhos CD soundmachine e rádios portáteis.
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