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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT100W/00

3.8

| (41) Críticas

Mantenha as suas músicas próximas

O tamanho compacto e extremamente portátil alia-se a um óptimo som e a uma variedade de cores. Combinado com a transmissão sem fios Bluetooth incorporada, o BT100 é ideal para o especialista de moda viciado em viagens que há dentro de todos nós.

Ver todos os benefícios

Mantenha as suas músicas próximas

  • Bluetooth®

  • Microfone incorporado para chamadas

  • Bateria recarregável

  • 2 W

Desempenho de áudio avançado num design compacto

Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local

Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

41

Críticas

31/08/2018

España

España

BUEN PRODUCTO

Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.

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Esta avaliação foi feita para BT100A Parlante portátil inalámbrico

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15/11/2015

España

España

Excepcional

He comprado esta tarde este altavoz, y me encanta. Tiene una potencia envidiable por su reducido tamaño, y una calidad muy buena. La autonomía es muy buena, y su diseño moderno y compacto me gusta mucho. Su fácil conectividad por bluetooth, lo hace un aparato fácil de manejo y con un alcance muy bueno, también teniendo conexión por cable, para no aumentar el consumo de su batería. Una compra de la cual no me arrepiento. 9/10

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29/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little speaker

I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.

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Esta avaliação foi feita para BT100B wireless portable speaker

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