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Descontinuado
Festa na piscina. Festa no chuveiro. A festa é sua.
Em qualquer altura e em qualquer lugar. Este altifalante Bluetooth à prova de água fornece graves potentes num formato muito pequeno e proporciona-lhe um som surpreendentemente amplo. Obtém oito horas de tempo de reprodução e entrada de áudio. Da piscina ao chuveiro, escolha o local para a sua festa.
Bluetooth
Azul
Na piscina, no lago, no chuveiro. Este altifalante à prova de água com classificação IPX7 flutua e pode resistir ao mergulho em profundidades de até 1 m para um máximo de 30 minutos.
Com uma carga completa, a bateria proporciona-lhe 8 horas de reprodução. O carregamento cerca de 3 horas e é fácil de efetuar através do cabo micro USB, já incluído.
Controle a música com os botões na parte lateral do altifalante. Pressione uma vez para reproduzir e pressione duas vezes os botões de aumentar/diminuir o volume para saltar faixas. A grelha do altifalante tem luzes LED que se iluminam continuamente a azul, ou ficam intermitentes a cores aleatórias.
2.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT150W altavoz portátil inalámbrico
Data de utilização 2020-03-06
Sim, recomendo este produto
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