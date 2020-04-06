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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT150A/00

2

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto

Festa na piscina. Festa no chuveiro. A festa é sua.

Em qualquer altura e em qualquer lugar. Este altifalante Bluetooth à prova de água fornece graves potentes num formato muito pequeno e proporciona-lhe um som surpreendentemente amplo. Obtém oito horas de tempo de reprodução e entrada de áudio. Da piscina ao chuveiro, escolha o local para a sua festa.

Ver todos os benefícios

Festa na piscina. Festa no chuveiro. A festa é sua.

  • Bluetooth

  • Azul

À prova de água até 1 m para um máximo de 30 minutos. Classificação IPX7

Na piscina, no lago, no chuveiro. Este altifalante à prova de água com classificação IPX7 flutua e pode resistir ao mergulho em profundidades de até 1 m para um máximo de 30 minutos.

8 horas de reprodução. Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído

Com uma carga completa, a bateria proporciona-lhe 8 horas de reprodução. O carregamento cerca de 3 horas e é fácil de efetuar através do cabo micro USB, já incluído.

Botões no altifalante para reprodução e volume/saltar faixas

Controle a música com os botões na parte lateral do altifalante. Pressione uma vez para reproduzir e pressione duas vezes os botões de aumentar/diminuir o volume para saltar faixas. A grelha do altifalante tem luzes LED que se iluminam continuamente a azul, ou ficam intermitentes a cores aleatórias.

Especificações técnicas

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Críticas

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recomendam este produto

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06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT150W altavoz portátil inalámbrico

Data de utilização 2020-03-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT150W altavoz portátil inalámbrico

Data de utilização 2020-03-06

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