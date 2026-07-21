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  • Aparar preciso e rápido para uma modelação fácil
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Beardtrimmer series 3000Aparador de barba

BT3233/15

4.4
| (606) Críticas | 92% recomendam este produto
Aparar preciso e rápido para uma modelação fácil
Este aparador com o sistema inovador Lift & Trim levanta e corta os pelos encostados à pele para resultados eficazes e uniformes. Deste modo, irá obter facilmente o look de barba de 3 dias, curta ou longa que procura.
Ver todos os benefícios

Lâminas de afiação automática

Aparar preciso e rápido para uma modelação fácil

  • Regulações de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas de afiação automática

  • 60 min. autonomia sem cabo/1 h carreg.

  • Sistema Lift & Trim

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

Perfeito para uma barba curta, o aparador de barba Philips dispõe do nosso novo sistema Lift & Trim: um pente que levanta e guia os pelos para as lâminas para um aparar uniforme.

Obtenha um corte perfeito, mas protetor

Obtenha um corte perfeito, mas protetor

As lâminas em aço de afiação automática mantêm-se tão afiadas e eficazes como no primeiro dia para proporcionar um aparar perfeito, mas protetor, dia após dia.

Lâminas suaves para uma pele macia

Lâminas suaves para uma pele macia

Concebidas para evitar arranhões e irritação, as lâminas têm pontas arredondadas para um contacto mais suave com a pele.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

606

Críticas

92%

recomendam este produto

21/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

The best trimmer

This product is match all my needs. I like it very much!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

Date of Use 2026-07-02

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

Date of Use 2026-07-02

12/12/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Para um aparar de barba perfeito

Equipamento perfeito para um aparar de barba devido à sua simplicidade. Os diversos níveis de lamina permitem a suavidade não deixando a barba escadeada. Quanto à duração da bateria, é uma mais valia porque em quase um ano de uso, apenas foi necessário efetuar dois carregamentos.

Pontos negativos

Não incluir escova de limpeza

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba

21/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

É um bom produto.

O produto é muito bom. A lâmina tem um bom corte. Sem dúvida que recoomendo.

Pontos positivos

A lâmina corta muitíssimo bem.

Pontos negativos

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Aparador de barba

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Aparador de barba

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