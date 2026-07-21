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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Lâminas totalmente em metal
40 regulações de comprimento
Intervalos precisão de 0,5 mm
100% à prova de água
Até 80 minutos de autonomia
As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.
O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,5 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.
Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.
4.4
de 5
606
Críticas
92%
recomendam este produto
Sheva81
21/07/2026
Portugal
Comprador verificado
The best trimmer
This product is match all my needs. I like it very much!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada
Date of Use 2026-07-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada
Date of Use 2026-07-02
Pedro Miguel
12/12/2023
Portugal
Comprador verificado
Para um aparar de barba perfeito
Equipamento perfeito para um aparar de barba devido à sua simplicidade. Os diversos níveis de lamina permitem a suavidade não deixando a barba escadeada. Quanto à duração da bateria, é uma mais valia porque em quase um ano de uso, apenas foi necessário efetuar dois carregamentos.
Pontos negativos
Não incluir escova de limpeza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba
TSGCM2000
21/12/2021
Portugal
Comprador verificado
É um bom produto.
O produto é muito bom. A lâmina tem um bom corte. Sem dúvida que recoomendo.
Pontos positivos
A lâmina corta muitíssimo bem.
Pontos negativos
Nenhuma
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Aparador de barba
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Aparador de barba
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra