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Beard Trimmer 3000 SeriesAparador de barba com lâminas totalmente em metal

BT3660/15

4.4
| (606) Críticas | 92% recomendam este produto
Aparar rápido e preciso
Aparar rápido e preciso. As nossas lâminas em metal de afiação automática proporcionam uma força adicional para a máxima precisão enquanto apara. Além disso, com 40 regulações de comprimento, obterá a precisão exata que pretende.
Ver todos os benefícios

Para linhas uniformes e definidas

Aparar rápido e preciso

  • Lâminas totalmente em metal

  • 40 regulações de comprimento

  • Intervalos precisão de 0,5 mm

  • 100% à prova de água

  • Até 80 minutos de autonomia

Máxima precisão e desempenho duradouro

Máxima precisão e desempenho duradouro

As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.

Molde a sua barba com a precisão de que precisa

Molde a sua barba com a precisão de que precisa

O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,5 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.

Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

606

Críticas

92%

recomendam este produto

21/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

The best trimmer

This product is match all my needs. I like it very much!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

Date of Use 2026-07-02

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Aparador de barba com lâminas de ponta arredondada

Date of Use 2026-07-02

12/12/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Para um aparar de barba perfeito

Equipamento perfeito para um aparar de barba devido à sua simplicidade. Os diversos níveis de lamina permitem a suavidade não deixando a barba escadeada. Quanto à duração da bateria, é uma mais valia porque em quase um ano de uso, apenas foi necessário efetuar dois carregamentos.

Pontos negativos

Não incluir escova de limpeza

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparador de barba

Sim, recomendo este produto

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21/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

É um bom produto.

O produto é muito bom. A lâmina tem um bom corte. Sem dúvida que recoomendo.

Pontos positivos

A lâmina corta muitíssimo bem.

Pontos negativos

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Aparador de barba

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