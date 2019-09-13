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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT55P/00

3

| (1) Avaliaç.

Som amplo que cabe numa mão

Viva a vida com música transmitida sem fios de um altifalante compacto e fácil de transportar. As cores modernas ajudam a escolher o altifalante que se adapta melhor ao seu estilo, e a bateria recarregável incluída mantém a música a bombar durante o período que desejar, independentemente do local onde se encontra.

Ver todos os benefícios

Som amplo que cabe numa mão

  • Bluetooth®

  • Bateria recarregável

  • 2 W

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e do som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local

Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.

Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Função anti-delimitação para música alto sem distorções

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Esta avaliação foi feita para BT55W Enceinte portable sans fil

Esta avaliação foi feita para BT55W Enceinte portable sans fil

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