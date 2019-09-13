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Descontinuado
BT55P/00
Som amplo que cabe numa mão
Viva a vida com música transmitida sem fios de um altifalante compacto e fácil de transportar. As cores modernas ajudam a escolher o altifalante que se adapta melhor ao seu estilo, e a bateria recarregável incluída mantém a música a bombar durante o período que desejar, independentemente do local onde se encontra.
Bluetooth®
Bateria recarregável
2 W
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e do som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.
A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Rubs34
13/09/2019
France
Déçu
Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.
Esta avaliação foi feita para BT55W Enceinte portable sans fil
Esta avaliação foi feita para BT55W Enceinte portable sans fil