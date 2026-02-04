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Política de devolução de 30 dias
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Lâminas totalmente em metal
Intervalos de precisão de 0,2 mm
Tecnologia BeardSense
Coletor de pelos
Até 100 minutos de autonomia
As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.
O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.
O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.
4.3
de 5
168
Críticas
88%
recomendam este produto
Sparky1957
04/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Very satisfied with this beard trimmer.
This beard trimmer does a very nice job. The cut is a very fine and even cut that yields great results. The assorted attachments are also very useful in achieving good results
Pontos positivos
Works very well and delivers a very fine cut.
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Modelação da barba com coletor de pelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Modelação da barba com coletor de pelo
Charly306
29/01/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto que excedeu as minhas expectativas
Excelente corte, leve, lavável e fácil de controlar a carga.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Modelação da barba com coletor de pelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Modelação da barba com coletor de pelo
22/01/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de excelente qualidade
Produto de excelente qualidade, bateria duradoura. Recomendo.
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 5000 Series BT5780/15 Modelação da barba com coletor de pelo
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Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra