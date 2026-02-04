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Beard Trimmer 5000 SeriesModelação da barba com coletor de pelo

BT5775/15

4.3
| (168) Críticas | 88% recomendam este produto
Precisão máxima com esforço mínimo
Obtenha uma precisão total sem esforço. Com lâminas em metal de afiação automática e um inovador coletor de pelo, o nosso aparador proporciona contornos nítidos e simplifica a sua experiência de barbear. Além disso, a tecnologia BeardSense aumenta a potência exatamente quando precisa.
Ver todos os benefícios

Para um barbear preciso com menos sujidade

Precisão máxima com esforço mínimo

  • Lâminas totalmente em metal

  • Intervalos de precisão de 0,2 mm

  • Tecnologia BeardSense

  • Coletor de pelos

  • Até 100 minutos de autonomia

Máxima precisão e desempenho duradouro

Máxima precisão e desempenho duradouro

As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.

Molde a sua barba com a precisão de que precisa

Molde a sua barba com a precisão de que precisa

O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.

Concebido para apanhar pelos enquanto apara

Concebido para apanhar pelos enquanto apara

O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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4.3

de 5

168

Críticas

88%

recomendam este produto

04/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Very satisfied with this beard trimmer.

This beard trimmer does a very nice job. The cut is a very fine and even cut that yields great results. The assorted attachments are also very useful in achieving good results

Pontos positivos

Works very well and delivers a very fine cut.

Pontos negativos

None

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Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Modelação da barba com coletor de pelo

Sim, recomendo este produto

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29/01/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto que excedeu as minhas expectativas

Excelente corte, leve, lavável e fácil de controlar a carga.

Sim, recomendo este produto

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22/01/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de excelente qualidade

Produto de excelente qualidade, bateria duradoura. Recomendo.

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