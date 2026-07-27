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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
CA6700/10
Mesmo que CA6700/00
1 ciclo de descalcificação
Prolonga a vida útil da máquina
Melhora o sabor do café
O anticalcário Philips limpa todos os circuitos de água na sua máquina de café expresso.
O calcário é uma parte natural da água utilizada para o funcionamento da máquina. Este anticalcário especial protege o seu aparelho da acumulação de calcário que afeta o desempenho e o aroma. Este é altamente eficaz, seguro e fácil de utilizar.
A fórmula exclusiva do anticalcário para máquinas de café expresso Philips assegura uma descalcificação profunda sem danificar as peças delicadas no interior do seu aparelho.
Críticas