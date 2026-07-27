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  • Remova o calcário e prolongue a vida útil da sua máquina
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Descontinuado

Anticalcário para máquina de café

CA6700/10

Remova o calcário e prolongue a vida útil da sua máquina
Descalcificar regularmente a máquina de café é essencial para manter o melhor desempenho e para lhe oferecer o melhor café de degustação. Utilize apenas o descalcificante da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.
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Produtos compatíveis
Série 2200 Connected

Série 2200 Connected
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EP2520/10

Série 3200 Connected

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Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3546/70

Remova o calcário e prolongue a vida útil da sua máquina

  • Mesmo que CA6700/00

  • 1 ciclo de descalcificação

  • Prolonga a vida útil da máquina

  • Melhora o sabor do café

Descalcificação perfeita para uma vida útil da máquina prolongada

Descalcificação perfeita para uma vida útil da máquina prolongada

O anticalcário Philips limpa todos os circuitos de água na sua máquina de café expresso.

Protege o seu sistema contra a formação de calcário

Protege o seu sistema contra a formação de calcário

O calcário é uma parte natural da água utilizada para o funcionamento da máquina. Este anticalcário especial protege o seu aparelho da acumulação de calcário que afeta o desempenho e o aroma. Este é altamente eficaz, seguro e fácil de utilizar.

Solução de descalcificação aprovada pela Philips

Solução de descalcificação aprovada pela Philips

A fórmula exclusiva do anticalcário para máquinas de café expresso Philips assegura uma descalcificação profunda sem danificar as peças delicadas no interior do seu aparelho.

Especificações técnicas

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