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Descalcificar regularmente a máquina de café é essencial para manter o melhor desempenho e para lhe oferecer o melhor café de degustação. Utilize apenas o descalcificante da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.