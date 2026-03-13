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  • 13 March 2026

Descalcificar regularmente a máquina de café é essencial para manter o melhor desempenho e para lhe oferecer o melhor café de degustação. Utilize apenas o descalcificante da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.

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  • 3 August 2026

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