Água acabada de filtrar para café com um aroma mais rico

A água é um ingrediente crucial de qualquer café - por isso, para obter o sabor perfeito, é melhor filtrar a água profissionalmente. É por esse motivo que todas as máquinas de café Espresso da Saeco podem ser equipadas opcionalmente com o filtro de água inovador INTENZA+, que desenvolvemos em cooperação com a BRITA, a empresa líder mundial em filtros de água para uso doméstico. Basta defini-lo para o nível de dureza na sua área de residência e a sua tecnologia sofisticada trata do resto. O resultado? Água em condições ideais para um café expresso com o aroma mais intenso.