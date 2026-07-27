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Descontinuado
CA6702/00
para máquinas de café Espresso Saeco
Melhora o sabor do café
Protege contra o calcário
Substituir a cada 2 meses
A água é um ingrediente crucial de qualquer café - por isso, para obter o sabor perfeito, é melhor filtrar a água profissionalmente. É por esse motivo que todas as máquinas de café Espresso da Saeco podem ser equipadas opcionalmente com o filtro de água inovador INTENZA+, que desenvolvemos em cooperação com a BRITA, a empresa líder mundial em filtros de água para uso doméstico. Basta defini-lo para o nível de dureza na sua área de residência e a sua tecnologia sofisticada trata do resto. O resultado? Água em condições ideais para um café expresso com o aroma mais intenso.
As regulações do filtro de água podem ser ajustadas à dureza da sua água. Basta rodar o anel de regulação no filtro de água Intenza+. Regule-o para A para zonas de água macia, B para zonas de dureza média da água (predefinição de fábrica) ou C para zonas de água dura. Isto assegurará a protecção ideal contra o calcário e o melhor sabor.
O filtro de água assegura uma temperatura de preparação constante e uma pressão uniforme durante o processo de preparação, melhorando o desempenho da sua máquina de café.
Críticas