ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • A melhor água para um café mais saboroso
  • A melhor água para um café mais saboroso
  • A melhor água para um café mais saboroso
  • A melhor água para um café mais saboroso

Descontinuado

Philips SaecoRecarga do filtro de água Brita Intenza+

CA6702/00

A melhor água para um café mais saboroso
A inovadora recarga do filtro de água BRITA INTENZA+ foi desenvolvida especialmente para proteger a sua valiosa máquina de café Espresso Saeco da Philips contra o calcário. Esta filtra a água, intensificando o aroma e o sabor puro do seu café.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Série 2200 Connected

Série 2200 Connected
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP2520/10

Série 3200 Connected

Série 3200 Connected
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3546/70

Água acabada de filtrar assegura um aroma intenso

A melhor água para um café mais saboroso

  • para máquinas de café Espresso Saeco

  • Melhora o sabor do café

  • Protege contra o calcário

  • Substituir a cada 2 meses

Água acabada de filtrar para café com um aroma mais rico

Água acabada de filtrar para café com um aroma mais rico

A água é um ingrediente crucial de qualquer café - por isso, para obter o sabor perfeito, é melhor filtrar a água profissionalmente. É por esse motivo que todas as máquinas de café Espresso da Saeco podem ser equipadas opcionalmente com o filtro de água inovador INTENZA+, que desenvolvemos em cooperação com a BRITA, a empresa líder mundial em filtros de água para uso doméstico. Basta defini-lo para o nível de dureza na sua área de residência e a sua tecnologia sofisticada trata do resto. O resultado? Água em condições ideais para um café expresso com o aroma mais intenso.

Regulações ajustáveis do filtro de água

Regulações ajustáveis do filtro de água

As regulações do filtro de água podem ser ajustadas à dureza da sua água. Basta rodar o anel de regulação no filtro de água Intenza+. Regule-o para A para zonas de água macia, B para zonas de dureza média da água (predefinição de fábrica) ou C para zonas de água dura. Isto assegurará a protecção ideal contra o calcário e o melhor sabor.

Processo de preparação mais eficiente

Processo de preparação mais eficiente

O filtro de água assegura uma temperatura de preparação constante e uma pressão uniforme durante o processo de preparação, melhorando o desempenho da sua máquina de café.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis