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Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF ficheiro, 735.1 kB
  • 13 March 2026

A inovadora recarga do filtro de água BRITA INTENZA+ foi desenvolvida especialmente para proteger a sua valiosa máquina de café Espresso Saeco da Philips contra o calcário. Esta filtra a água, intensificando o aroma e o sabor puro do seu café.

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  • 26 July 2026

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