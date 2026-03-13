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Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler
A inovadora recarga do filtro de água BRITA INTENZA+ foi desenvolvida especialmente para proteger a sua valiosa máquina de café Espresso Saeco da Philips contra o calcário. Esta filtra a água, intensificando o aroma e o sabor puro do seu café.