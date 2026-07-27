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Descontinuado

Pastilhas para limpeza do circuito café

CA6704/10

Prepare café com melhor sabor
Desfrute de café fresco e não dos resíduos! Este produto remove os resíduos de óleo de café da unidade de infusão da máquina de café. Utilize apenas o removedor de óleo de café da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.
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Produtos compatíveis
Série 2200 Connected

Série 2200 Connected
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP2520/10

Série 3200 Connected

Série 3200 Connected
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3546/70

Mantenha a máquina limpa

Prepare café com melhor sabor

  • Mesmo que CA6704/60

  • Para 6 utilizações — Use mensalmente

  • Prolonga a vida útil da máquina

  • Prepare café com melhor sabor

Mantém o sabor do café durante mais tempo

Mantém o sabor do café durante mais tempo

A manutenção regular assegura um sabor e aroma melhores com a sua máquina de café expresso Philips e Saeco.

Protege as máquinas de café expresso contra obstruções devido aos resíduos

Protege as máquinas de café expresso contra obstruções devido aos resíduos

As nossas pastilhas para limpeza do circuito de café eliminam todos os resíduos de óleo dos grãos de café, enquanto mantêm a sua máquina de café a funcionar eficazmente para obter os melhores resultados. Recomendamos a execução deste ciclo, no mínimo, uma vez por mês.

A limpeza regular prolonga a vida útil da sua máquina de café expresso

A limpeza regular prolonga a vida útil da sua máquina de café expresso

Aumente a vida útil da sua máquina de café expresso para desfrutar de todo o potencial do seu aparelho. Para manter o desempenho perfeito com o passar do tempo, limpe o seu aparelho mensalmente ou após preparar 500 chávenas de café

Especificações técnicas

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