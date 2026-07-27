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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
CA6704/10
Mesmo que CA6704/60
Para 6 utilizações — Use mensalmente
Prolonga a vida útil da máquina
Prepare café com melhor sabor
A manutenção regular assegura um sabor e aroma melhores com a sua máquina de café expresso Philips e Saeco.
As nossas pastilhas para limpeza do circuito de café eliminam todos os resíduos de óleo dos grãos de café, enquanto mantêm a sua máquina de café a funcionar eficazmente para obter os melhores resultados. Recomendamos a execução deste ciclo, no mínimo, uma vez por mês.
Aumente a vida útil da sua máquina de café expresso para desfrutar de todo o potencial do seu aparelho. Para manter o desempenho perfeito com o passar do tempo, limpe o seu aparelho mensalmente ou após preparar 500 chávenas de café
Críticas