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CA6704/10
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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)
Desfrute de café fresco e não dos resíduos! Este produto remove os resíduos de óleo de café da unidade de infusão da máquina de café. Utilize apenas o removedor de óleo de café da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.