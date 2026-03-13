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Pastilhas para limpeza do circuito café

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Pastilhas para limpeza do circuito café

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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

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  • 13 March 2026

Desfrute de café fresco e não dos resíduos! Este produto remove os resíduos de óleo de café da unidade de infusão da máquina de café. Utilize apenas o removedor de óleo de café da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.

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  • 31 July 2026

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