Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
para máquinas de café Espresso Saeco
para 6 utilizações
Prolonga a vida útil da máquina
utilize mensalmente
As pastilhas para limpeza do circuito de café da Saeco eliminam todos os resíduos de óleo dos grãos de café, enquanto mantêm a sua máquina de café a funcionar eficazmente para obter os melhores resultados.
Aumente a vida útil da sua máquina de café para desfrutar de todo o potencial do seu aparelho. Para manter o desempenho perfeito com o passar do tempo, limpe o seu aparelho mensalmente ou depois de preparar 500 chávenas de café
A manutenção regular assegura um sabor e aroma melhores com a sua máquina de café expresso Saeco.
4.5
de 5
20
Críticas
95%
recomendam este produto
Jünther
13/07/2021
Deutschland
Comprador verificado
Macht das was es soll
Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Schlumpf 01
14/04/2021
Deutschland
Comprador verificado
Sehr gut
Leicht in der Anwendung und glaube, dass die Reinigung gut ist. Kann ja nicht IN die Maschine schauen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Werner 57
23/01/2021
Deutschland
Comprador verificado
Super zufrieden
Bis jetzt bin ich zufrieden und hoffe dass dies auch so bleibt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten