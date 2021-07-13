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Descontinuado

SaecoPastilhas para limpeza do circuito café

CA6704/60

4.5
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Um verdadeiro café italiano
As pastilhas para limpeza do circuito de café da Saeco eliminam de forma perfeita o óleo e a gordura dos grãos de café do interior do componente de preparação nas suas máquinas de café expresso.
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Mantém limpa a unidade de preparação da sua Saeco

Um verdadeiro café italiano

  • para máquinas de café Espresso Saeco

  • para 6 utilizações

  • Prolonga a vida útil da máquina

  • utilize mensalmente

Protege as máquinas de café contra obstruções devido aos resíduos de café

As pastilhas para limpeza do circuito de café da Saeco eliminam todos os resíduos de óleo dos grãos de café, enquanto mantêm a sua máquina de café a funcionar eficazmente para obter os melhores resultados.

A limpeza regular prolonga a vida útil da sua máquina de café

Aumente a vida útil da sua máquina de café para desfrutar de todo o potencial do seu aparelho. Para manter o desempenho perfeito com o passar do tempo, limpe o seu aparelho mensalmente ou depois de preparar 500 chávenas de café

Mantém o sabor do café durante mais tempo

Mantém o sabor do café durante mais tempo

A manutenção regular assegura um sabor e aroma melhores com a sua máquina de café expresso Saeco.

Especificações técnicas

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Críticas

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Críticas

95%

recomendam este produto

3
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13/07/2021

Deutschland

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Comprador verificado

Macht das was es soll

Alles wieder gut gesäubert,und ist auch leicht zu handhaben

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14/04/2021

Deutschland

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Comprador verificado

Sehr gut

Leicht in der Anwendung und glaube, dass die Reinigung gut ist. Kann ja nicht IN die Maschine schauen

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23/01/2021

Deutschland

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Comprador verificado

Super zufrieden

Bis jetzt bin ich zufrieden und hoffe dass dies auch so bleibt.

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