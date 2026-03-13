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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)
As pastilhas para limpeza do circuito de café da Saeco eliminam de forma perfeita o óleo e a gordura dos grãos de café do interior do componente de preparação nas suas máquinas de café expresso.