Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
CA6707/10
Mesmo que CA6707/00
Kit de proteção total
2 filtros AquaClean e lubrificante
6 unidades limpeza de leite e 6 de café
A nossa inovação patenteada, o filtro de água AquaClean, garante que aproveita ao máximo a sua máquina de café totalmente automática. Ao alterar o filtro a pedido da máquina, não necessita de descalcificar a sua máquina até 5000 chávenas, enquanto aproveita os benefícios de água límpida e purificada. Como vantagem adicional, o alarme da notificação de descalcificação é desativado automaticamente assim que o AquaClean é instalado na sua máquina de café
Pode manter o bloco de preparação da sua máquina de café expresso em perfeitas condições com a massa lubrificante. O lubrificante é completamente seguro para o consumidor.
O filtro de água prolonga a duração da sua máquina de café expresso, assegurando que pode desfrutar do café com o melhor sabor, durante mais tempo.
Críticas
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.