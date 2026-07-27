Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean

A nossa inovação patenteada, o filtro de água AquaClean, garante que aproveita ao máximo a sua máquina de café totalmente automática. Ao alterar o filtro a pedido da máquina, não necessita de descalcificar a sua máquina até 5000 chávenas, enquanto aproveita os benefícios de água límpida e purificada. Como vantagem adicional, o alarme da notificação de descalcificação é desativado automaticamente assim que o AquaClean é instalado na sua máquina de café