ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Prolonga a vida útil da máquina
  • Prolonga a vida útil da máquina
  • Prolonga a vida útil da máquina
  • Prolonga a vida útil da máquina

Descontinuado

Kit de manutenção

CA6707/10

Prolonga a vida útil da máquina
O kit de manutenção permite-lhe cuidar perfeitamente das suas máquinas de café, mantendo-as limpas e a funcionar sem problemas. Utilize apenas o kit de manutenção da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.
Ver todos os benefícios

Prepare café com melhor sabor

Prolonga a vida útil da máquina

  • Mesmo que CA6707/00

  • Kit de proteção total

  • 2 filtros AquaClean e lubrificante

  • 6 unidades limpeza de leite e 6 de café

Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean

Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean

A nossa inovação patenteada, o filtro de água AquaClean, garante que aproveita ao máximo a sua máquina de café totalmente automática. Ao alterar o filtro a pedido da máquina, não necessita de descalcificar a sua máquina até 5000 chávenas, enquanto aproveita os benefícios de água límpida e purificada. Como vantagem adicional, o alarme da notificação de descalcificação é desativado automaticamente assim que o AquaClean é instalado na sua máquina de café

Mantém o bom funcionamento das peças móveis da sua máquina

Mantém o bom funcionamento das peças móveis da sua máquina

Pode manter o bloco de preparação da sua máquina de café expresso em perfeitas condições com a massa lubrificante. O lubrificante é completamente seguro para o consumidor.

Água mais limpa prolonga a vida útil da sua máquina de café expresso

Água mais limpa prolonga a vida útil da sua máquina de café expresso

O filtro de água prolonga a duração da sua máquina de café expresso, assegurando que pode desfrutar do café com o melhor sabor, durante mais tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.