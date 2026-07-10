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Manuais e documentação

CA6707_User Manual

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 10 July 2026

O kit de manutenção permite-lhe cuidar perfeitamente das suas máquinas de café, mantendo-as limpas e a funcionar sem problemas. Utilize apenas o kit de manutenção da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.

  • PDF ficheiro
  • 31 July 2026

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