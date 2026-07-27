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Todas as séries

  • Sem descalcificação até 5000 chávenas*
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Descontinuado

Acessórios de manutençãoFiltro de água e calcário

CA6903/10

Sem descalcificação até 5000 chávenas*
O inovador filtro de água AquaClean reduz a formação de calcário. Pode desfrutar de café fresco a partir de água pura. Utilize apenas o filtro de água AquaClean da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus eletrodomésticos Philips e Saeco.
Ver todos os benefícios

Com cada filtro pode desfrutar até 625 chávenas*!

Sem descalcificação até 5000 chávenas*

  • CA6903/00

  • Sem descalcificação até 5000 chávenas*

  • Prolonga a vida útil da máquina

  • 1x Filtro AquaClean

A activação do AquaClean desactiva o alarme de descalcificação

A activação do AquaClean desactiva o alarme de descalcificação

Quando activar o filtro AquaClean, desactiva automaticamente o alarme de descalcificação. Café infindável e sem incómodos com a melhor qualidade à sua disposição para saborear - e a máquina irá reactivar o alarme do processo de descalcificação apenas depois de 8 substituições do filtro. As máquinas equipadas com AquaClean têm um autocolante no depósito da água.

Active o filtro sem esforço com o sistema Click&Go

Active o filtro sem esforço com o sistema Click&Go

Este tipo de funcionalidade resistente não poderia ser mais rápido de instalar. Basta encaixar o seu filtro AquaClean no depósito de água da sua máquina de café expresso super automática Saeco, activá-lo através da interface do utilizador e está pronto para saborear até 5000 chávenas de café puro sem descalcificação*.

A sua máquina não terá obstruções graças ao filtro microporoso

A sua máquina não terá obstruções graças ao filtro microporoso

O AquaClean ajuda a preservar o sabor do café durante mais tempo e evita que a sua máquina fique obstruída graças a funcionalidades inovadoras como a tecnologia de permuta de iões, o fluxo de água original Philips e o filtro microporoso.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.