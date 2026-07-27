A activação do AquaClean desactiva o alarme de descalcificação

Quando activar o filtro AquaClean, desactiva automaticamente o alarme de descalcificação. Café infindável e sem incómodos com a melhor qualidade à sua disposição para saborear - e a máquina irá reactivar o alarme do processo de descalcificação apenas depois de 8 substituições do filtro. As máquinas equipadas com AquaClean têm um autocolante no depósito da água.