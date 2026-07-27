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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
CA6903/10
CA6903/00
Sem descalcificação até 5000 chávenas*
Prolonga a vida útil da máquina
1x Filtro AquaClean
Quando activar o filtro AquaClean, desactiva automaticamente o alarme de descalcificação. Café infindável e sem incómodos com a melhor qualidade à sua disposição para saborear - e a máquina irá reactivar o alarme do processo de descalcificação apenas depois de 8 substituições do filtro. As máquinas equipadas com AquaClean têm um autocolante no depósito da água.
Este tipo de funcionalidade resistente não poderia ser mais rápido de instalar. Basta encaixar o seu filtro AquaClean no depósito de água da sua máquina de café expresso super automática Saeco, activá-lo através da interface do utilizador e está pronto para saborear até 5000 chávenas de café puro sem descalcificação*.
O AquaClean ajuda a preservar o sabor do café durante mais tempo e evita que a sua máquina fique obstruída graças a funcionalidades inovadoras como a tecnologia de permuta de iões, o fluxo de água original Philips e o filtro microporoso.
Críticas
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.