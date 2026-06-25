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Descontinuado
Assistência
CA6903/10
Descontinuado
User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903
O inovador filtro de água AquaClean reduz a formação de calcário. Pode desfrutar de café fresco a partir de água pura. Utilize apenas o filtro de água AquaClean da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus eletrodomésticos Philips e Saeco.