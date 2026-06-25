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Manuais e documentação

User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903

  • PDF ficheiro, 1.6 MB
  • 25 June 2026

O inovador filtro de água AquaClean reduz a formação de calcário. Pode desfrutar de café fresco a partir de água pura. Utilize apenas o filtro de água AquaClean da Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus eletrodomésticos Philips e Saeco.

  • PDF ficheiro
  • 3 August 2026

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