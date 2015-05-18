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        Descontinuado

        CarStudioSistema de áudio para automóvel

        CEM2220BT/10

        3.8

        | (5) Críticas | 80% recomendam este produto

        Desfrute de música ao vivo no automóvel

        Desfrute de música de várias fontes no seu automóvel com o Philips CEM2220BT. Mantenha-se ligado à sua música durante as suas chamadas móveis e importantes, graças ao receptor Bluetooth® incorporado. Também dispõe de painéis frontais amovíveis anti-roubo para maior segurança.

        Ver todos os benefícios

        Obcecado pelo som

        Desfrute de música ao vivo no automóvel

        • Bluetooth

        • USB

        • CD

        Saída de áudio para adição de amplificador

        LCD de alto contraste para uma visualização perfeita

        LCD de alto contraste

        Painel frontal amovível para segurança anti-roubo

        Painel frontal amovível para segurança anti-roubo

        Especificações técnicas

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        Críticas

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        3.8

        de 5

        5

        Críticas

        80%

        recomendam este produto

        3
        1

        18/05/2015

        España

        España

        Muy buena calidad precio.

        Este producto posee unas características excelentes

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

        01/12/2013

        España

        España

        Muy buena radio

        Me acabo de.comprar la radio y he de decir que es excelente. Se escucha muy bien y estéticamente en una gozada con materiales de buena calidad. Por la noche la luz es muy bonita. Como puntos negativos destacaría quizás que el lector de cd es un poco lento leyendo y que el Bluetooth retransmite las conversaciones con el manos libres con un poco de retraso y se hace raro. Eso si, lleva micrófono incorporado por lo que os ahorrareis esa parte.

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Car audio system

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Car audio system

        08/10/2016

        France

        France

        bon produit

        Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

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