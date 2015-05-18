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Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
CEM2220BT/10
Desfrute de música ao vivo no automóvel
Desfrute de música de várias fontes no seu automóvel com o Philips CEM2220BT. Mantenha-se ligado à sua música durante as suas chamadas móveis e importantes, graças ao receptor Bluetooth® incorporado. Também dispõe de painéis frontais amovíveis anti-roubo para maior segurança.
Bluetooth
USB
CD
LCD de alto contraste
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.8
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
DavidSamber
01/12/2013
España
Muy buena radio
Me acabo de.comprar la radio y he de decir que es excelente. Se escucha muy bien y estéticamente en una gozada con materiales de buena calidad. Por la noche la luz es muy bonita. Como puntos negativos destacaría quizás que el lector de cd es un poco lento leyendo y que el Bluetooth retransmite las conversaciones con el manos libres con un poco de retraso y se hace raro. Eso si, lleva micrófono incorporado por lo que os ahorrareis esa parte.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Car audio system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Car audio system
Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture