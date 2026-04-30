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  • Estimula a produção de leite
  • Estimula a produção de leite

AventAlmofada massajadora para bomba tira-leite

CP0054

Estimula a produção de leite
Uma almofada de silicone macia e adaptável para a sua bomba tira-leite, concebida para estimular o fluxo de leite. De tamanho único e concebida para se adaptar a todos os mamilos até 30 mm.
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Produtos compatíveis
Conjunto extração

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Conjunto extração bomba tira-leite dupla

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Conjunto extração

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Conjunto extração bomba tira-leite

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Manual Breast Pump

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Bomba tira-leite

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Bomba tira-leite elétrica

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Bomba tira-leite elétrica Advance

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Verifique a compatibilidade abaixo

Estimula a produção de leite

  • Transparente

  • Bombas tira-leite

  • Bomba tira-leite simples e dupla

  • de tamanho único e concebida para se adaptar a todos os mamilos até 30 mm

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