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CP0054
SCF335/12
SCF337/01
SCD430/50
SCD430/60
SCF395/01
SCF430/01
SCF395/31
SCF398/31
SCF338/11
SCF391/11
Transparente
Bombas tira-leite
Bomba tira-leite simples e dupla
de tamanho único e concebida para se adaptar a todos os mamilos até 30 mm
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.