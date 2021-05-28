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  • Extração confortável, onde quer que vá
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Philips AventBomba tira-leite manual

SCF430/01

4.6
| (365) Críticas | 98% recomendam este produto
Extração confortável, onde quer que vá
Desfrute do conforto da bomba tira-leite manual Philips Avent. Com a tecnologia Natural Motion, inspirada na ação de sucção do bebé para um fluxo de saída mais rápido. Pode ajustar facilmente o ritmo e o vácuo. Adapta-se a praticamente todos os tamanhos de mamilo.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Tecnologia Natural Motion para um fluxo de leite rápido

Extração confortável, onde quer que vá

  • Extração simples

Ajuda a saída rápida do leite

Ajuda a saída rápida do leite

A inovadora almofada de silicone — inspirada na ação de sucção única do bebé — estimula o mamilo para ajudar a iniciar rapidamente o fluxo do leite. Para uma extração confortável e eficaz.

Almofada de silicone macia e adaptável de tamanho único

Almofada de silicone macia e adaptável de tamanho único

Tamanho único. Uma vez que todos temos diferentes formas e tamanhos, a almofada de silicone contrai-se suavemente e adapta-se à sua anatomia única. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo* (até 30 mm).

Ideal para mães que utilizam a bomba fora de casa

Ideal para mães que utilizam a bomba fora de casa

A bomba tira-leite é pequena e leve, o que significa que é fácil de guardar e transportar, tornando a extração fora de casa simples e discreta.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

365

Críticas

98%

recomendam este produto

2

28/05/2021

Portugal

Portugal

Indolor e rápido

Recebemos gratuitament da parte da Philips a bomba manual Avent com a referencia SCF430/16. Recebemos mesmo no momento ideal para podermos usa-lá em pleno com o nosso bebe. O bebe não tem absolutamente nenhum problema a mamar o leite guardado, que guarda todo o seu sabor e qualidade (tudo dependerá da forma como for guardado). A minha esposa simplesmente adorou! É indolor, silencioso e rápido. Fácil de montagem e ainda mais rápido de limpeza. Obrigado pelas invenções da Philips.

Pontos positivos

Fácil de montagem, fácil de limpar, silencioso e indolor.

Pontos negativos

O facto de não ser elétrico (mas já se sabia à partida).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual

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Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual

19/05/2021

Portugal

Portugal

O produto tem uma enorme qualidade.

Recomendo a 100%. É uma bomba bastante prática e cômoda, tudo muito prático para levar para qualquer lado e com grande qualidade. De facto não poderia estar mais satisfeita.

Pontos positivos

Prático e de qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual

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19/05/2021

Portugal

Portugal

Excelente bomba

Uma excelente bomba para extrair o leite. Muito prática, leve e possível de transportar para qualquer lado. Ideal para uma mãe que tem uma vida muito agitada.

Pontos positivos

Prático, leve e confortável

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Com base em: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maio de 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).

  3. Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011