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Extração simples
A inovadora almofada de silicone — inspirada na ação de sucção única do bebé — estimula o mamilo para ajudar a iniciar rapidamente o fluxo do leite. Para uma extração confortável e eficaz.
Tamanho único. Uma vez que todos temos diferentes formas e tamanhos, a almofada de silicone contrai-se suavemente e adapta-se à sua anatomia única. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo* (até 30 mm).
A bomba tira-leite é pequena e leve, o que significa que é fácil de guardar e transportar, tornando a extração fora de casa simples e discreta.
4.6
de 5
365
Críticas
98%
recomendam este produto
28/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Indolor e rápido
Recebemos gratuitament da parte da Philips a bomba manual Avent com a referencia SCF430/16. Recebemos mesmo no momento ideal para podermos usa-lá em pleno com o nosso bebe. O bebe não tem absolutamente nenhum problema a mamar o leite guardado, que guarda todo o seu sabor e qualidade (tudo dependerá da forma como for guardado). A minha esposa simplesmente adorou! É indolor, silencioso e rápido. Fácil de montagem e ainda mais rápido de limpeza. Obrigado pelas invenções da Philips.
Pontos positivos
Fácil de montagem, fácil de limpar, silencioso e indolor.
Pontos negativos
O facto de não ser elétrico (mas já se sabia à partida).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual
19/05/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto tem uma enorme qualidade.
Recomendo a 100%. É uma bomba bastante prática e cômoda, tudo muito prático para levar para qualquer lado e com grande qualidade. De facto não poderia estar mais satisfeita.
Pontos positivos
Prático e de qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual
Mariaa22
19/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente bomba
Uma excelente bomba para extrair o leite. Muito prática, leve e possível de transportar para qualquer lado. Ideal para uma mãe que tem uma vida muito agitada.
Pontos positivos
Prático, leve e confortável
Pontos negativos
Não encontrei desvantagens
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF430 Bomba tira-leite manual
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Com base em: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maio de 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).
Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011