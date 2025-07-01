ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe €10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 45 dias

Todas as séries

All-in-One Trimmer Ajustar o pente de precisão de 1 a 3 mm

Assistência

All-in-One TrimmerAjustar o pente de precisão de 1 a 3 mm

CP2133/01

All-in-One Trimmer Ajustar o pente de precisão de 1 a 3 mm

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Garantia e serviço

Consulte os termos da sua garantia e inicia uma reparação ou troca de produto

Encontrar um centro de assistência

Encontre centros de assistência perto de si para reparações, diagnósticos e peças originais

Garantia

As nossas políticas de garantia de produtos

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).