All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Pente para barba ajustável para o seu aparador tudo-em-um
Este pente destina-se a ser utilizado com o seu aparador tudo-em-um e permite-lhe aparar e estilizar a barba da forma que mais gosta utilizando diferentes definições. Precisão garantida para o visual que tem em mente.
MG9540/15R1
MG7950/15
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MG9553/15
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MG7920/15R1
Aparador tudo-em-um
Preto
Medição: 1 a 3 mm