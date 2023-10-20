All-in-One Trimmer

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All-in-One TrimmerAjustar o pente de precisão de 1 a 3 mm

CP2133/01

Pente para barba ajustável para o seu aparador tudo-em-um

Este pente destina-se a ser utilizado com o seu aparador tudo-em-um e permite-lhe aparar e estilizar a barba da forma que mais gosta utilizando diferentes definições. Precisão garantida para o visual que tem em mente.

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Pente para barba ajustável para o seu aparador tudo-em-um

  • Aparador tudo-em-um

  • Preto

  • Medição: 1 a 3 mm

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