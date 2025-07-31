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  • Precisão em aço inoxidável
  • Precisão em aço inoxidável

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Críticas | 93% recomendam este produto
Precisão em aço inoxidável
Crie o seu estilo pessoal com este conjunto de cuidados perfeito para rosto, cabeça e corpo. Com esta combinação do nosso aparador em aço inoxidável mais avançado e da OneBlade, pode aparar e modelar com a melhor precisão para obter o estilo que deseja.
Ver todos os benefícios

Corte preciso, contornos definidos e barbear cómodo

Precisão em aço inoxidável

  • O kit de cuidados perfeito

  • 20 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Pente aparador de precisão

  • Tecnologia OneBlade exclusiva

Corte uniforme numa só passagem

Corte uniforme numa só passagem

O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.

OneBlade para linhas e contornos definidos

A unidade de corte rápida (6000x por minuto) permite cortar até os pelos mais compridos, com um revestimento para deslizar e pontas arredondadas para proteger a sua pele, para que possa barbear e estilizar a sua barba de forma confortável. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço para modelar a sua barba com precisão.

Desempenho de longa duração para resultados precisos

Desempenho de longa duração para resultados precisos

As lâminas em aço inoxidável do aparador mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

de 5

466

Críticas

93%

recomendam este produto

31/07/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

Produto bem desenhado. Excelente corte, acessórios para todos os tipos e feitios. Não é a primeira máquina que compro!

Pontos positivos

Tudo o que é necessário num só produto.

Pontos negativos

Comparando com o produto comprado anteriormente trás menos 2 acessórios que me fazem falta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

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Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

30/09/2023

Portugal

Portugal

Máquina fantástica! A verdadeira all-in-one!

A melhor máquina que tive até hoje! A variedade de pentes desde precisão a várias medidas, sempre adaptadas a diferentes partes do corpo é super útil! Isto aliado a uma maior potência que o habitual, é extremamente agradável! A verdadeira all-in-one, sem dúvida a melhor do mercado!

Pontos positivos

Tudo em um com excelente qualidade! Bateria duradoura!

Pontos negativos

Poderia ser um pouco mais pequena, mas nada de preocupante

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

30/09/2023

Portugal

Portugal

Mínimo de ruído enquanto remove os pêlos

Para além das múltiplos aparadores, o mais relevante a ter em conta é de ter um nível de ruído muito baixo enquanto se usa Carregamento da bateria rápido e fácil, e de longa duração, não existindo necessidade de carregar a bateria após os primeiros usos Proporciona um deslizar suave na pele, sendo que numa passagem remove os pelos com relativa facilidade, não causando irritação ou desconforto na pele e acima de tudo, sem nunca arrancar os pelos da pele Máquinas e aparadores de fácil limpeza e manutenção Desvantagem de não trazer carregador (mas é algo facilmente ultrapassável), assim como óleo de manutenção para a máquina Sem sombra de dúvidas a MELHOR máquina de aparador / removedor de pelos que já usei

Pontos positivos

Nível de ruído muito baixo

Pontos negativos

Sem carregador e óleos de manutenção

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Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

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Avisos legais

  1. Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos

  2. Em comparação com o aparador tudo-em-um da Philips sem o elemento de corte de 41 mm