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  • Uma ferramenta, a melhor precisão
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All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.4
| (1779) Críticas | 90% recomendam este produto
Uma ferramenta, a melhor precisão
Crie o seu estilo pessoal com este aparador versátil, que inclui 15 acessórios de qualidade para estilizar o rosto, a cabeça e o corpo. O pente aparador de precisão proporciona um aparar consistente ao comprimento exato que pretende.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Uma ferramenta, a melhor precisão

  • 15 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Pente aparador de precisão

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • Tecnologia BeardSense

Corte uniforme numa só passagem

Corte uniforme numa só passagem

O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.

Desempenho de longa duração para resultados precisos

Desempenho de longa duração para resultados precisos

As lâminas em aço inoxidável mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.

Um aparador que se ajusta à sua barba

O aparador analisa a densidade da barba 125x por segundo e aumenta a potência exatamente onde é necessário para cortar barbas densas, espessas ou compridas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

1779

Críticas

90%

recomendam este produto

07/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Polivalência eficiente

Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

24/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muita variedade e qualidade

Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

10/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto

É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.

Pontos positivos

Precisa e boa autonomia

Pontos negativos

Deveria ter estojo específico para os acesórios

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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Avisos legais

  1. Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos

  2. Em comparação com o aparador tudo-em-um da Philips sem o elemento de corte de 41 mm