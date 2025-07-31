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O kit de cuidados perfeito
20 em 1: rosto, cabeça e corpo
Pente aparador de precisão
Tecnologia OneBlade exclusiva
O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.
A unidade de corte rápida (6000x por minuto) permite cortar até os pelos mais compridos, com um revestimento para deslizar e pontas arredondadas para proteger a sua pele, para que possa barbear e estilizar a sua barba de forma confortável. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço para modelar a sua barba com precisão.
As lâminas em aço inoxidável do aparador mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.
4.4
de 5
466
Críticas
93%
recomendam este produto
Psichotic
31/07/2025
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
Produto bem desenhado. Excelente corte, acessórios para todos os tipos e feitios. Não é a primeira máquina que compro!
Pontos positivos
Tudo o que é necessário num só produto.
Pontos negativos
Comparando com o produto comprado anteriormente trás menos 2 acessórios que me fazem falta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
JoaoP1
30/09/2023
Portugal
Parte da promoção
Máquina fantástica! A verdadeira all-in-one!
A melhor máquina que tive até hoje! A variedade de pentes desde precisão a várias medidas, sempre adaptadas a diferentes partes do corpo é super útil! Isto aliado a uma maior potência que o habitual, é extremamente agradável! A verdadeira all-in-one, sem dúvida a melhor do mercado!
Pontos positivos
Tudo em um com excelente qualidade! Bateria duradoura!
Pontos negativos
Poderia ser um pouco mais pequena, mas nada de preocupante
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
amfsilva
30/09/2023
Portugal
Parte da promoção
Mínimo de ruído enquanto remove os pêlos
Para além das múltiplos aparadores, o mais relevante a ter em conta é de ter um nível de ruído muito baixo enquanto se usa Carregamento da bateria rápido e fácil, e de longa duração, não existindo necessidade de carregar a bateria após os primeiros usos Proporciona um deslizar suave na pele, sendo que numa passagem remove os pelos com relativa facilidade, não causando irritação ou desconforto na pele e acima de tudo, sem nunca arrancar os pelos da pele Máquinas e aparadores de fácil limpeza e manutenção Desvantagem de não trazer carregador (mas é algo facilmente ultrapassável), assim como óleo de manutenção para a máquina Sem sombra de dúvidas a MELHOR máquina de aparador / removedor de pelos que já usei
Pontos positivos
Nível de ruído muito baixo
Pontos negativos
Sem carregador e óleos de manutenção
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos
Em comparação com o aparador tudo-em-um da Philips sem o elemento de corte de 41 mm