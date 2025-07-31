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        All-in-One TrimmerSeries 9000

        MG9555/15

        4.4
        | (466) Críticas | 93% recomendam este produto
        Precisão em aço inoxidável
        Crie o seu estilo pessoal com este conjunto de cuidados perfeito para rosto, cabeça e corpo. Com esta combinação do nosso aparador em aço inoxidável mais avançado e da OneBlade, pode aparar e modelar com a melhor precisão para obter o estilo que deseja.
        Ver todos os benefícios

        Corte preciso, contornos definidos e barbear cómodo

        Precisão em aço inoxidável

        • O kit de cuidados perfeito

        • 20 em 1: rosto, cabeça e corpo

        • Pente aparador de precisão

        • Tecnologia OneBlade exclusiva

        Corte uniforme numa só passagem

        Corte uniforme numa só passagem

        O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.

        OneBlade para linhas e contornos definidos

        A unidade de corte rápida (6000x por minuto) permite cortar até os pelos mais compridos, com um revestimento para deslizar e pontas arredondadas para proteger a sua pele, para que possa barbear e estilizar a sua barba de forma confortável. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço para modelar a sua barba com precisão.

        Desempenho de longa duração para resultados precisos

        Desempenho de longa duração para resultados precisos

        As lâminas em aço inoxidável do aparador mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.

        Especificações técnicas

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        Peças e acessórios

        Críticas

        Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
        As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

        4.4

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        466

        Críticas

        93%

        recomendam este produto

        31/07/2025

        Portugal

        Portugal

        Comprador verificado

        Excelente produto

        Produto bem desenhado. Excelente corte, acessórios para todos os tipos e feitios. Não é a primeira máquina que compro!

        Pontos positivos

        Tudo o que é necessário num só produto.

        Pontos negativos

        Comparando com o produto comprado anteriormente trás menos 2 acessórios que me fazem falta.

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

        30/09/2023

        Portugal

        Portugal

        Máquina fantástica! A verdadeira all-in-one!

        A melhor máquina que tive até hoje! A variedade de pentes desde precisão a várias medidas, sempre adaptadas a diferentes partes do corpo é super útil! Isto aliado a uma maior potência que o habitual, é extremamente agradável! A verdadeira all-in-one, sem dúvida a melhor do mercado!

        Pontos positivos

        Tudo em um com excelente qualidade! Bateria duradoura!

        Pontos negativos

        Poderia ser um pouco mais pequena, mas nada de preocupante

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        30/09/2023

        Portugal

        Portugal

        Mínimo de ruído enquanto remove os pêlos

        Para além das múltiplos aparadores, o mais relevante a ter em conta é de ter um nível de ruído muito baixo enquanto se usa Carregamento da bateria rápido e fácil, e de longa duração, não existindo necessidade de carregar a bateria após os primeiros usos Proporciona um deslizar suave na pele, sendo que numa passagem remove os pelos com relativa facilidade, não causando irritação ou desconforto na pele e acima de tudo, sem nunca arrancar os pelos da pele Máquinas e aparadores de fácil limpeza e manutenção Desvantagem de não trazer carregador (mas é algo facilmente ultrapassável), assim como óleo de manutenção para a máquina Sem sombra de dúvidas a MELHOR máquina de aparador / removedor de pelos que já usei

        Pontos positivos

        Nível de ruído muito baixo

        Pontos negativos

        Sem carregador e óleos de manutenção

        Sim, recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        Sim, recomendo este produto

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        Avisos legais

        1. Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos

        2. Em comparação com o aparador tudo-em-um da Philips sem o elemento de corte de 41 mm