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14 em 1: rosto, cabeça e corpo
Pente aparador de precisão
Lâminas em aço auto-afiáveis
Tecnologia BeardSense
O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.
As lâminas em aço inoxidável mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.
O aparador analisa a densidade da barba 125x por segundo e aumenta a potência exatamente onde é necessário para cortar barbas densas, espessas ou compridas.
4.4
de 5
1779
Críticas
90%
recomendam este produto
JPR Pinto
07/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Polivalência eficiente
Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Neua
24/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Muita variedade e qualidade
Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Barbudo2
10/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Bom produto
É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.
Pontos positivos
Precisa e boa autonomia
Pontos negativos
Deveria ter estojo específico para os acesórios
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos