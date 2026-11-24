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Black Friday
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CP2149/02
Cabo USB-A para um carregamento flexível
Este cabo de carregamento USB-A liga o estojo de viagem para carregamento ao seu computador portátil ou a um transformador USB compatível.
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Branco
UE/RU
Comprimento do cabo: 95 cm
Power Flosser sem fios 3000
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.