HX7429/04
Elimina 10 vezes mais placa bacteriana*
Disponível em:
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Apoie a saúde das gengivas com esta cabeça da escova G3 especialmente formulada para a saúde das gengivas. A disposição das cerdas permite que as cerdas exteriores mantenham a linha das gengivas escovada, mesmo quando está a concentrar-se nos dentes. O resultado é gengivas até 7 vezes mais saudáveis em seis semanas**. A sua flexibilidade técnica também o ajuda a remover até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual*.
Esta escova de dentes elétrica utiliza a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para lhe proporcionar uma limpeza verdadeiramente uniforme em toda a boca. O motor ajusta automaticamente a potência para que não exista nenhuma diminuição do desempenho quando atinge as áreas mais difíceis de limpar. Desfrute de uma limpeza suave, mas eficaz, para os seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A Sonicare Fluid Action suporta a limpeza das cerdas ao fazer com que o fluido penetre em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão e as suas gengivas permanecerão protegidas.
Melhore a sua limpeza com 12 definições de escovagem. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis. Escolha entre o modo Clean, Sensitive, Gum Health e White. Escolha uma das três definições de intensidade.
Atinja os seus objetivos de saúde oral com a escova de dentes e a aplicação Sonicare. Os dois emparelham-se perfeitamente para proporcionar uma escovagem orientada, dicas e sugestões e conteúdo personalizado para si. Juntos, são imparáveis.
O nosso estojo de viagem para carregamento com uma porta de carregamento permite-lhe carregar o seu dispositivo em qualquer lugar. É suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Sonicare segura, mas suficientemente compacto para caber em qualquer saco, tornando-o no companheiro de viagem perfeito.
Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 20 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.
Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.
Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.
