Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Cuidado avançado para gengivas mais saudáveis*** Cuidado avançado para gengivas mais saudáveis*** Cuidado avançado para gengivas mais saudáveis***

      Philips Sonicare Series 7100 Escova de dentes recarregável

      HX7429/04

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Elimina 10 vezes mais placa bacteriana*

      • Gengivas até 7x mais saudáveis**
      • Tecnologia Next Generation Sonicare
      • Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão
      • Escolha a sua experiência de limpeza ideal
      • Informações de escovagem na palma da sua mão
      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Philips Sonicare Series 7100 Escova de dentes recarregável

      Produtos semelhantes

      Ver todos Série 7000

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Cuidado avançado para gengivas mais saudáveis***

      Apoie a saúde das gengivas sempre que escovar os dentes. A nossa tecnologia Sonicare de próxima geração oferece uma limpeza potente mas suave, mesmo em áreas difíceis de alcançar, com gengivas até 7 vezes mais saudáveis** e uma remoção até 10 vezes superior de placa bacteriana*.
      Gengivas até 7x mais saudáveis**

      Gengivas até 7x mais saudáveis**

      Apoie a saúde das gengivas com esta cabeça da escova G3 especialmente formulada para a saúde das gengivas. A disposição das cerdas permite que as cerdas exteriores mantenham a linha das gengivas escovada, mesmo quando está a concentrar-se nos dentes. O resultado é gengivas até 7 vezes mais saudáveis em seis semanas**. A sua flexibilidade técnica também o ajuda a remover até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual*.

      Tecnologia Next Generation Sonicare

      Tecnologia Next Generation Sonicare

      Esta escova de dentes elétrica utiliza a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para lhe proporcionar uma limpeza verdadeiramente uniforme em toda a boca. O motor ajusta automaticamente a potência para que não exista nenhuma diminuição do desempenho quando atinge as áreas mais difíceis de limpar. Desfrute de uma limpeza suave, mas eficaz, para os seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A Sonicare Fluid Action suporta a limpeza das cerdas ao fazer com que o fluido penetre em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão

      Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão e as suas gengivas permanecerão protegidas.

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Melhore a sua limpeza com 12 definições de escovagem. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis. Escolha entre o modo Clean, Sensitive, Gum Health e White. Escolha uma das três definições de intensidade.

      Informações de escovagem na palma da sua mão

      Informações de escovagem na palma da sua mão

      Atinja os seus objetivos de saúde oral com a escova de dentes e a aplicação Sonicare. Os dois emparelham-se perfeitamente para proporcionar uma escovagem orientada, dicas e sugestões e conteúdo personalizado para si. Juntos, são imparáveis.

      Tenha o cuidado, carregue-o em qualquer lado

      Tenha o cuidado, carregue-o em qualquer lado

      O nosso estojo de viagem para carregamento com uma porta de carregamento permite-lhe carregar o seu dispositivo em qualquer lugar. É suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Sonicare segura, mas suficientemente compacto para caber em qualquer saco, tornando-o no companheiro de viagem perfeito.

      Sessões de escovagem orientadas

      Sessões de escovagem orientadas

      Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 20 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

      Continue a escovar da mehor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

      Continue a escovar da mehor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

      Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.

      21 dias de escovagem regular

      21 dias de escovagem regular

      Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

      Especificações técnicas

      • Intensidades

        Elevada
        Para melhorar a limpeza
        Média
        Para limpeza diária
        Baixa
        Para dentes e gengivas sensíveis

      • Atualização do produto

        Período de assistência
        A Philips irá fornecer as atualizações de segurança necessárias até 31 de dezembro de 2026.

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        100-240 V

      • Especificações técnicas

        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        21 dias
        Pilha
        Recarregável
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã 0,08 W
        Tipo de pilha
        Iões de lítio

      • Design e acabamento

        Cor
        Branco e preto

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Compatibilidade

        Compatibilidade Android
        Telemóveis Android com Bluetooth 4.0 e superior
        Tecnologia Bluetooth sem fios
        Aplicação de escovagem conectada
        Compatibilidade iOS
        iPhone com Bluetooth 4.0 e superior

      • Fácil de utilizar

        Indicador de bateria
        Ícone iluminado indica a carga da bateria
        Pega
        Design ergonómico esguio
        Compatibilidade da pega
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Estojo de viagem
        Estojo de viagem para carregamento
        Temporizador
        BrushPacer e SmartTimer

      • Itens incluídos

        Pega
        2 escovas de dentes recarregáveis 7100
        Cabeça de escova
        4 G3 Premium Gum Care
        Estojo de viagem
        2 estojos de viagem para carregamento
        Carregador
        2 carregadores USB-A

      • Desempenho de limpeza

        Remoção da placa dentária
        Até 10x mais eficaz*
        Saúde das gengivas
        Gengivas até 7x mais saudáveis**
        Velocidade
        62 000 movimentos da escova/min.

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional
        Branco
        Para eliminar manchas da superfície
        Sensível
        Para dentes e gengivas sensíveis
        Saúde das gengivas
        Massaja suavemente as suas gengivas

      • Tecnologia de sensor inteligente

        Resposta da pressão
        • O anel luminoso acende-se com uma luz roxa
        • Vibração e som pulsante
        Lembrete de substituição
        O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

      • Aplicação Sonicare

        Relatórios de monitorização e de progresso
        Monitoriza os padrões de escovagem ao longo do tempo, ajudando-o a manter a sua higiene oral.

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • em áreas difíceis de alcançar em comparação com uma escova de dentes manual em 2 semanas
      • * no modo Gum Health em comparação com uma escova de dentes manual em 6 semanas
      • ** em comparação com uma escova manual

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.