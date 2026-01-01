Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Cuidado avançado para dentes e gengivas sensíveis Cuidado avançado para dentes e gengivas sensíveis Cuidado avançado para dentes e gengivas sensíveis

      Philips Sonicare Series 6100 Escova de dentes recarregável

      HX7401/12

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Elimina 10 vezes mais placa bacteriana*

      • Extra suave para dentes sensíveis
      • Tecnologia Next Generation Sonicare
      • Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão
      • Escolha a sua experiência de limpeza ideal
      • Tenha o cuidado, leve-o para qualquer lado
      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Philips Sonicare Series 6100 Escova de dentes recarregável

      Produtos semelhantes

      Ver todos Série 6000

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Cuidado avançado para dentes e gengivas sensíveis

      Uma limpeza profunda pode ser suave para dentes e gengivas sensíveis e remover 10 vezes mais placa bacteriana*. Com a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para uma limpeza potente mas suave, mesmo nas áreas difíceis de alcançar.
      Extra suave para dentes sensíveis

      Extra suave para dentes sensíveis

      Uma limpeza profunda pode ser suave para dentes e gengivas sensíveis. Esta cabeça de escova S2 Sensitive apresenta um design único com cerdas longas, finas e extra macias que mantêm uma escovagem suave. Com mais de 3000 cerdas densas, ajuda-o a remover 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual*.

      Tecnologia Next Generation Sonicare

      Tecnologia Next Generation Sonicare

      Esta escova de dentes elétrica utiliza a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para lhe proporcionar uma limpeza verdadeiramente uniforme em toda a boca. O motor ajusta automaticamente a potência para que não exista nenhuma diminuição do desempenho quando atinge as áreas mais difíceis de limpar. Desfrute de uma limpeza suave, mas eficaz, para os seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A Sonicare Fluid Action suporta a limpeza das cerdas ao fazer com que o fluido penetre em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão

      Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão

      Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão e as suas gengivas permanecerão protegidas.

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Escolha a sua experiência de limpeza ideal

      Melhore a sua limpeza com 6 definições de escovagem. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis. Escolha entre o modo Clean e Sensitive. Escolha uma das três definições de intensidade.

      Tenha o cuidado, leve-o para qualquer lado

      Tenha o cuidado, leve-o para qualquer lado

      O nosso estojo de viagem permite-lhe levar o seu dispositivo consigo. É suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Sonicare segura, mas suficientemente compacto para caber em qualquer saco, tornando-o no companheiro de viagem perfeito.

      Sessões de escovagem orientadas

      Sessões de escovagem orientadas

      Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 20 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

      Continue a escovar da mehor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

      Continue a escovar da mehor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

      Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.

      21 dias de escovagem regular

      21 dias de escovagem regular

      Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

      Especificações técnicas

      • Intensidades

        Elevada
        Para melhorar a limpeza
        Média
        Para limpeza diária
        Baixa
        Para dentes e gengivas sensíveis

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        100-240 V

      • Especificações técnicas

        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        21 dias
        Pilha
        Recarregável
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã 0,08 W
        Tipo de pilha
        Iões de lítio

      • Design e acabamento

        Cor
        Preto

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Fácil de utilizar

        Pega
        Design ergonómico esguio
        Compatibilidade da pega
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Indicador de bateria
        Ícone iluminado indica a carga da bateria
        Estojo de viagem
        Estojo de viagem
        Temporizador
        BrushPacer e SmartTimer

      • Itens incluídos

        Pega
        1 escova de dentes recarregável 6100
        Estojo de viagem
        1 estojo de viagem
        Cabeça de escova
        1 S2 Sensitive
        Carregador
        1 carregador USB-A

      • Desempenho de limpeza

        Remoção da placa dentária
        Até 10x mais eficaz*
        Velocidade
        62 000 movimentos da escova/min.

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional
        Sensível
        Para dentes e gengivas sensíveis

      • Tecnologia de sensor inteligente

        Resposta da pressão
        • O anel luminoso acende-se com uma luz roxa
        • Vibração e som pulsante
        Lembrete de substituição
        O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • em áreas difíceis de alcançar em comparação com uma escova de dentes manual em 6 semanas.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.