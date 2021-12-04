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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Potência de 2400 W
Vapor contínuo de 40 g/min.
Jacto de vapor de 180 g
Cerâmica
O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Bússola
04/12/2021
Portugal
Um produto com excelente qualidade e funcionalidad
Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.
Pontos positivos
Bom sistema de vaporização
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor