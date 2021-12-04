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  • Vapor potente para eliminar todos os vincos
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Descontinuado

Série 3000Ferro a vapor

DST3031/20

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Vapor potente para eliminar todos os vincos
O nosso ferro a vapor da série 3000 facilita o engomar com o potente jato de vapor para remover vincos difíceis. A base em cerâmica garante um deslizar suave, enquanto o depósito de água de 300 ml é suficientemente grande para engomar quantidades mais pequenas de roupa sem ter de voltar a encher.
Ver todos os benefícios

Jato de vapor até 180 g

Vapor potente para eliminar todos os vincos

  • Potência de 2400 W

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Jacto de vapor de 180 g

  • Cerâmica

Jato de vapor até 180 g para potência adicional

O jato de vapor forte fornece potência adicional para penetrar mais profundamente no tecido e remover facilmente os vincos difíceis.

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Vapor contínuo até 40 g/min. para um desempenho consistente

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

2400 W para um aquecimento rápido

2400 W para um aquecimento rápido

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Um produto com excelente qualidade e funcionalidad

Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.

Pontos positivos

Bom sistema de vaporização

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

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