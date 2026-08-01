ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Série 3000 Ferro a vapor

Descontinuado

Assistência

Série 3000Ferro a vapor

DST3031/20

Série 3000 Ferro a vapor

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ficheiro
  • 1 August 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF ficheiro, 209.7 kB
  • 31 July 2026

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).