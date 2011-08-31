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  • Sem necessidade de se dobrar
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Descontinuado

Vassoura elétrica

FC6126/01

3.2
| (9) Críticas
Sem necessidade de se dobrar
Esta vassoura elétrica da Philips é fantástica para a limpeza rápida do chão: a escova de rotação rápida recolhe facilmente a sujidade e é fácil de manobrar. A vassoura é muito silenciosa e o seu tubo dobrável faz com que seja fácil chegar aos locais mais difíceis.
Ver todos os benefícios

Alcança facilmente os sítios mais difíceis

Sem necessidade de se dobrar

  • 4,8 V

Tubo dobrável

Tubo dobrável

O tubo dobrável assegura uma limpeza fácil, mesmo nos locais difíceis de alcançar. Já não precisa de se dobrar para limpar por debaixo da mobília: esta vassoura dobra-se por si.

Escova de acção rotativa

Escova de acção rotativa

Para facilitar o seu trabalho, uma escova rotativa elétrica envia automaticamente o lixo para o compartimento, incorporado na Vassoura Eléctrica. Ligue a Vassoura Eléctrica e recolha sem esforço pó, migalhas, cabelos e muito mais. Esta acção dinâmica da escova rotativa é segura e eficaz em qualquer soalho rígido ou tapetes de pêlo curto da sua casa.

Bateria NiMH amiga do ambiente

Bateria NiMH amiga do ambiente

Desfrute de uma óptima liberdade de movimentos sem cabos a atrapalhar. As baterias de Níquel-Metal Hídrido (NiMH) potentes e recarregáveis proporcionam 50 minutos de limpeza em soalhos difíceis. Estas baterias de NiMH são ecológicas, o que significa que não têm elementos altamente tóxicos, o que as torna mais amigas do meio ambiente. Além disso, as baterias de NiMH têm maior duração, o que assegura o desempenho ao longo do tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.2

de 5

9

Críticas

2

31/08/2011

Nederland

Nederland

Wat een uitvinding

Een electrische 'swiffer' die makkelijk op moeilijke plekjes komt en er inderdaad voor zorgt dat je (bijna) niet meer hoeft te bukken tijdens dit klusje. Natuurlijk is het geen vervanging van de stofzuiger maar het maakt het makkelijk om even 'de bezem er door te halen' als er wat ongeregeldheden op de vloer liggen.

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Esta avaliação foi feita para FC6126/01 elektrische veger

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15/07/2012

France

France

efficacité surtout sur surfaces lisses

utilisation facile sauf sur moquettes mais c'est efficace sur les surfaces lisses

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16/10/2011

France

France

Grandes qualités mais pas sur moquette

Produit agréable à utiliser , facile d'emploi et d'entretien. Mais il ne fonctionne que mal sur moquette .

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