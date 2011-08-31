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Descontinuado
FC6126/01
4,8 V
O tubo dobrável assegura uma limpeza fácil, mesmo nos locais difíceis de alcançar. Já não precisa de se dobrar para limpar por debaixo da mobília: esta vassoura dobra-se por si.
Para facilitar o seu trabalho, uma escova rotativa elétrica envia automaticamente o lixo para o compartimento, incorporado na Vassoura Eléctrica. Ligue a Vassoura Eléctrica e recolha sem esforço pó, migalhas, cabelos e muito mais. Esta acção dinâmica da escova rotativa é segura e eficaz em qualquer soalho rígido ou tapetes de pêlo curto da sua casa.
Desfrute de uma óptima liberdade de movimentos sem cabos a atrapalhar. As baterias de Níquel-Metal Hídrido (NiMH) potentes e recarregáveis proporcionam 50 minutos de limpeza em soalhos difíceis. Estas baterias de NiMH são ecológicas, o que significa que não têm elementos altamente tóxicos, o que as torna mais amigas do meio ambiente. Além disso, as baterias de NiMH têm maior duração, o que assegura o desempenho ao longo do tempo.
3.2
de 5
9
Críticas
Cokkie66
31/08/2011
Nederland
Wat een uitvinding
Een electrische 'swiffer' die makkelijk op moeilijke plekjes komt en er inderdaad voor zorgt dat je (bijna) niet meer hoeft te bukken tijdens dit klusje. Natuurlijk is het geen vervanging van de stofzuiger maar het maakt het makkelijk om even 'de bezem er door te halen' als er wat ongeregeldheden op de vloer liggen.
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senior
15/07/2012
France
efficacité surtout sur surfaces lisses
utilisation facile sauf sur moquettes mais c'est efficace sur les surfaces lisses
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voltige
16/10/2011
France
Grandes qualités mais pas sur moquette
Produit agréable à utiliser , facile d'emploi et d'entretien. Mais il ne fonctionne que mal sur moquette .
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