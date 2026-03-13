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Descontinuado
Assistência
FC6126/01
Descontinuado
User Manual Philips Electric sweeper
Esta vassoura elétrica da Philips é fantástica para a limpeza rápida do chão: a escova de rotação rápida recolhe facilmente a sujidade e é fácil de manobrar. A vassoura é muito silenciosa e o seu tubo dobrável faz com que seja fácil chegar aos locais mais difíceis.