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Manuais e documentação

User Manual Philips Electric sweeper

  • PDF ficheiro, 6 MB
  • 13 March 2026

Esta vassoura elétrica da Philips é fantástica para a limpeza rápida do chão: a escova de rotação rápida recolhe facilmente a sujidade e é fácil de manobrar. A vassoura é muito silenciosa e o seu tubo dobrável faz com que seja fácil chegar aos locais mais difíceis.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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