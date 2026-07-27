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Descontinuado
FC6140/01
Bateria de 3,6 V
Sem saco, ciclónico
Acessório de bico e escova
O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
As poderosas pilhas de níquel metal hídrido (NiMH) de maior duração do mini aspirador da Philips não desenvolvem um efeito de memória. Com o passar do tempo, este efeito diminui a capacidade das pilhas, reduzindo o tempo de funcionamento. Este mini aspirador com pilhas NiMh oferece assim uma energia de maior duração, quando comparado com produtos com pilhas normais de níquel cádmio (NiCd) que sofrem um efeito de memória.
Críticas