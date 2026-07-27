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  • Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
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Descontinuado

Mini-aspiradorAspirador portátil

FC6140/01

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador da Philips de 3,6 V. O fluxo de ar ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto a escova aerodinâmica assegura uma maior recolha de pó.
Ver todos os benefícios

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

  • Bateria de 3,6 V

  • Sem saco, ciclónico

  • Acessório de bico e escova

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

Design aerodinâmico da escova para uma melhor recolha do pó

O design aerodinâmico da escova do mini aspirador da Philips foi criado para assegurar uma recolha ideal do pó até para as partículas de pó mais finas. O formato ergonómico da escova ajuda-o a limpar até as zonas mais difíceis de alcançar.

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Baterias potentes em NiMH de 3,6 V

Baterias potentes em NiMH de 3,6 V

As poderosas pilhas de níquel metal hídrido (NiMH) de maior duração do mini aspirador da Philips não desenvolvem um efeito de memória. Com o passar do tempo, este efeito diminui a capacidade das pilhas, reduzindo o tempo de funcionamento. Este mini aspirador com pilhas NiMh oferece assim uma energia de maior duração, quando comparado com produtos com pilhas normais de níquel cádmio (NiCd) que sofrem um efeito de memória.

Especificações técnicas

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