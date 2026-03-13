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Descontinuado
Assistência
FC6140/01
Descontinuado
User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador da Philips de 3,6 V. O fluxo de ar ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto a escova aerodinâmica assegura uma maior recolha de pó.