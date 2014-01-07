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  • Um óptimo desempenho para a sua limpeza diária
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Descontinuado

DailyDuoAspirador com cabo

FC6161/02

4
| (74) Críticas | 82% recomendam este produto

1 prémio

Um óptimo desempenho para a sua limpeza diária
Desfrute de uma sensação diária de limpeza com o Philips DailyDuo. Este aspirador com cabo 2 em 1 sem fios ajuda-o a limpar o chão e os móveis, com uma unidade portátil facilmente amovível. Está sempre à mão para uma limpeza diária rápida!
Ver todos os benefícios

2 em 1 sem fios com potência de sucção mais duradoura

Um óptimo desempenho para a sua limpeza diária

  • Sem fios 2 em 1: com cabo e portátil

  • Sem saco, ciclónico

  • Bateria de 16,8 V

  • Filtragem HEPA de 2 níveis

Baterias potentes de 16,8 V asseguram uma alta potência de sucção

Baterias potentes de 16,8 V asseguram uma alta potência de sucção

O DailyDuo utiliza baterias potentes de 16,8 V que asseguram uma alta potência de sucção durante todo o tempo de funcionamento. Em conjunto com a rotação de alta velocidade da PowerBrush, o DailyDuo ajuda-o a obter uma limpeza completa e sem esforço.

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Sistema ciclónico com filtro HEPA para filtragem mais duradoura

Sistema ciclónico com filtro HEPA para filtragem mais duradoura

O filtro HEPA com pregas possui uma superfície de filtragem grande e um bom desempenho de filtragem. Em combinação com o fluxo de ar ciclónico, isto impede que o filtro fique obstruído rapidamente e permite resultados de filtragem mais duradouros.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.0

de 5

74

Críticas

82%

recomendam este produto

07/01/2014

España

España

Totalmente satisfactorio

El producto se ciñe totalmente a las características descritas, fácil y cómodo su uso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DailyDuo FC6161/04 Aspirador de escoba

Sim, recomendo este produto

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14/07/2012

España

España

Encantadísima

Estoy encantada con este aspirador que me recomendó mi suegro. Obviamente, no sustituye al aspirador convencional, pero sí a la escoba y a las odiosas mopas. Me permiter hacer la limpieza diaria de forma ordenada y muy, muy rápida. Tiene una gran ventaja frente a los de la competencia, y es que, gracias a su diseño, se mantiene perfectamente de pié y trae accesorios. Efectivamente, como todos los aspiradores sin bolsa, requiere de la limpieza del filtro con una cierta regularidad, pero sinceramente, compensa.

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28/02/2014

France

France

Super !!!!!!!!

Il est super pratique, très maniable, il aspire très bien grâce à sa fonction "turbo". Je m'en sers quotidiennement et je ne pourrais plus m'en passer ! Quand il aura fait son temps, j'en rachèterai un.

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Esta avaliação foi feita para DailyDuo FC6161/02 Aspirateur balai

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