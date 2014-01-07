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Descontinuado
Sem fios 2 em 1: com cabo e portátil
Sem saco, ciclónico
Bateria de 16,8 V
Filtragem HEPA de 2 níveis
O DailyDuo utiliza baterias potentes de 16,8 V que asseguram uma alta potência de sucção durante todo o tempo de funcionamento. Em conjunto com a rotação de alta velocidade da PowerBrush, o DailyDuo ajuda-o a obter uma limpeza completa e sem esforço.
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
O filtro HEPA com pregas possui uma superfície de filtragem grande e um bom desempenho de filtragem. Em combinação com o fluxo de ar ciclónico, isto impede que o filtro fique obstruído rapidamente e permite resultados de filtragem mais duradouros.
Prémios
4.0
de 5
74
Críticas
82%
recomendam este produto
Secatra
07/01/2014
España
Totalmente satisfactorio
El producto se ciñe totalmente a las características descritas, fácil y cómodo su uso.
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Esta avaliação foi feita para DailyDuo FC6161/04 Aspirador de escoba
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Pamplonica
14/07/2012
España
Encantadísima
Estoy encantada con este aspirador que me recomendó mi suegro. Obviamente, no sustituye al aspirador convencional, pero sí a la escoba y a las odiosas mopas. Me permiter hacer la limpieza diaria de forma ordenada y muy, muy rápida. Tiene una gran ventaja frente a los de la competencia, y es que, gracias a su diseño, se mantiene perfectamente de pié y trae accesorios. Efectivamente, como todos los aspiradores sin bolsa, requiere de la limpieza del filtro con una cierta regularidad, pero sinceramente, compensa.
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Esta avaliação foi feita para DailyDuo FC6161/04 Aspirador de escoba
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Tefred
28/02/2014
France
Super !!!!!!!!
Il est super pratique, très maniable, il aspire très bien grâce à sa fonction "turbo". Je m'en sers quotidiennement et je ne pourrais plus m'en passer ! Quand il aura fait son temps, j'en rachèterai un.
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Esta avaliação foi feita para DailyDuo FC6161/02 Aspirateur balai
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