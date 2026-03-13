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Manuais e documentação

User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner

  • PDF ficheiro, 2.9 MB
  • 13 March 2026

Desfrute de uma sensação diária de limpeza com o Philips DailyDuo. Este aspirador com cabo 2 em 1 sem fios ajuda-o a limpar o chão e os móveis, com uma unidade portátil facilmente amovível. Está sempre à mão para uma limpeza diária rápida!

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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