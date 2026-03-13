Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
FC6161/02
Descontinuado
User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner
Desfrute de uma sensação diária de limpeza com o Philips DailyDuo. Este aspirador com cabo 2 em 1 sem fios ajuda-o a limpar o chão e os móveis, com uma unidade portátil facilmente amovível. Está sempre à mão para uma limpeza diária rápida!