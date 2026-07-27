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  • Mantenha o seu chão a brilhar com vapor
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Descontinuado

Steam PlusSistema de limpeza para varrer e limpar com vapor

FC7020/01

Mantenha o seu chão a brilhar com vapor
Mantenha a sua casa limpa e brilhante com o novo Philips Steam Plus FC7020. Desfrute dos resultados de limpeza mais higiénicos, visto que o vapor mata germes e bactérias. Este sistema de limpeza combinado para varrer e limpar com vapor poupa-lhe tempo e esforço.
Ver todos os benefícios

Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Mantenha o seu chão a brilhar com vapor

  • 2 em 1: varre e limpa com vapor

  • Tempo de aquecimento de 30 seg.

  • 2 bases em microfibra

  • Todos os pavimentos

O vapor mata até 99,9% dos germes e bactérias

O vapor mata até 99,9% dos germes e bactérias

Desfrute dos resultados de limpeza com vapor mais higiénicos com o Philips Steam Plus. O sistema Philips Steam Plus mata até 99,9% de germes e bactérias. Desinfecte todos os tipos de pavimentos sem químicos e utilizando apenas água.

1300 W para vapor potente

1300 W para vapor potente

1300 W para um tempo de aquecimento rápido. O Steam Plus está pronto a utilizar em menos de 30 seg. A luz indicadora LED muda de branco para azul quando o Steam Plus estiver pronto para limpar com vapor.

Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Obtenha resultados higiénicos num só passo. A ação combinada do Steam Plus poupa tempo e esforço. A função para varrer remove sujidade, pó e todos os tipos de migalhas, enquanto a função para limpar a vapor desinfeta. Também pode utilizar cada opção separadamente, ou combiná-las para limpar o seu chão numa só passagem.

Especificações técnicas

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Críticas

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