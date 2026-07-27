Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Obtenha resultados higiénicos num só passo. A ação combinada do Steam Plus poupa tempo e esforço. A função para varrer remove sujidade, pó e todos os tipos de migalhas, enquanto a função para limpar a vapor desinfeta. Também pode utilizar cada opção separadamente, ou combiná-las para limpar o seu chão numa só passagem.