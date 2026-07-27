Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FC7020/01
2 em 1: varre e limpa com vapor
Tempo de aquecimento de 30 seg.
2 bases em microfibra
Todos os pavimentos
Desfrute dos resultados de limpeza com vapor mais higiénicos com o Philips Steam Plus. O sistema Philips Steam Plus mata até 99,9% de germes e bactérias. Desinfecte todos os tipos de pavimentos sem químicos e utilizando apenas água.
1300 W para um tempo de aquecimento rápido. O Steam Plus está pronto a utilizar em menos de 30 seg. A luz indicadora LED muda de branco para azul quando o Steam Plus estiver pronto para limpar com vapor.
Obtenha resultados higiénicos num só passo. A ação combinada do Steam Plus poupa tempo e esforço. A função para varrer remove sujidade, pó e todos os tipos de migalhas, enquanto a função para limpar a vapor desinfeta. Também pode utilizar cada opção separadamente, ou combiná-las para limpar o seu chão numa só passagem.
Críticas