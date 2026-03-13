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Steam Plus Sistema de limpeza para varrer e limpar com vapor

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Steam PlusSistema de limpeza para varrer e limpar com vapor

FC7020/01

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Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips Steam Plus Sweep and Steam Cleaner FC7020/01 - English (US)

  • PDF ficheiro, 934 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam Plus Sweep and Steam Cleaner

  • PDF ficheiro, 483.8 kB
  • 13 March 2026

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