O novo AquaTrio FC7070/01 da Philips aspira, limpa a húmido e seca os pavimentos em simultâneo, poupando-lhe até 50% do tempo e esforço. As escovas de microfibra de rotação rápida removem sujidade, manchas e líquidos em profundidade numa só passagem, fornecendo-lhe resultados perfeitos.