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AquaTrio Sistema de aspiração e limpeza a húmido

Descontinuado

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AquaTrioSistema de aspiração e limpeza a húmido

FC7070/01

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Manuais e documentação

User Manual Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

  • PDF ficheiro, 14.3 MB
  • 13 March 2026

O novo AquaTrio FC7070/01 da Philips aspira, limpa a húmido e seca os pavimentos em simultâneo, poupando-lhe até 50% do tempo e esforço. As escovas de microfibra de rotação rápida removem sujidade, manchas e líquidos em profundidade numa só passagem, fornecendo-lhe resultados perfeitos.

  • PDF ficheiro
  • 25 June 2026

Perguntas mais frequentes