Chão seca até 50% mais rapidamente*

As escovas em microfibra potentes e suaves fornecem 6700 rpm para eliminar eficazmente sujidade e manchas, enquanto se adapta às diferentes formas do chão e até à limpeza de fendas. As escovas efectuam uma auto-limpeza durante a utilização, graças à água limpa que é aplicada continuamente sobre estas e às forças centrífugas que libertam a sujidade e a água recolhida do chão que se encontra nas fibras das escovas e as envia para o depósito de água suja. Para um desempenho de limpeza perfeito, substitua as escovas AquaTrio a cada 6 meses.