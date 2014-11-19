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Descontinuado
FC7070/01
Aspira, limpa e seca de uma só vez
O novo AquaTrio FC7070/01 da Philips aspira, limpa a húmido e seca os pavimentos em simultâneo, poupando-lhe até 50% do tempo e esforço. As escovas de microfibra de rotação rápida removem sujidade, manchas e líquidos em profundidade numa só passagem, fornecendo-lhe resultados perfeitos.
3 em 1
Tecnologia Triple-Acceleration
Aqua Cyclone
Todos os pavimentos
A tecnologia de tripla aceleração proporciona três acções de limpeza simultâneas: – Aspiração ciclónica: aspira eficazmente pó e sujidade solta – Limpeza a húmido: a primeira escova de rotação rápida elimina manchas e derrames eficazmente – Secagem: a segunda escova de rotação rápida absorve a água restante, reduzindo o seu tempo de secagem em até 50%*
As escovas em microfibra potentes e suaves fornecem 6700 rpm para eliminar eficazmente sujidade e manchas, enquanto se adapta às diferentes formas do chão e até à limpeza de fendas. As escovas efectuam uma auto-limpeza durante a utilização, graças à água limpa que é aplicada continuamente sobre estas e às forças centrífugas que libertam a sujidade e a água recolhida do chão que se encontra nas fibras das escovas e as envia para o depósito de água suja. Para um desempenho de limpeza perfeito, substitua as escovas AquaTrio a cada 6 meses.
O AquaTrio com filtragem por água está certificado como adequado para pessoas com alergias pelo European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF - Centro Europeu da Fundação para Investigação de Alergias). O Aqua Cyclone recolhe sujidade e pó, os alergénios ficam capturados na água e não podem ser novamente transportados pelo ar. O AquaTrio retira 99,95% dos alergénios do pêlo de gatos e de cães, dos ácaros ou do pólen para um ambiente doméstico adequado para pessoas com alergias.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.6
de 5
240
Críticas
Clarinet21
19/11/2014
United Kingdom
Fantastic Product - should be available in the UK
I saw this product on the Philips YouTube channel and had to have it as we live in a house with big rooms and hard floors. The AquaTrio makes cleaning floors easy. The dirt it removes is remarkable. Why this product is not available in the Uk is one of those stage quirks of Philips marketing. There's nothing like this product.
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Domi6971
31/07/2016
France
Presque parfait
Je suis satisfait de cet achat, il est assez efficace (j'ai principalement du carrelage). Plus la pièce est grande et libre de meubles, plus c'est avantageux. Il faut bien ranger avant de le passer car il n'aime pas les câbles et slalome plus difficilement entre les pieds des chaises qu'une serpillière. Il dépose très peu d'eau puisqu'il la ré-aspire, donc le sol sèche très vite. S'il cassait demain, j'en rachèterais un...
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Marabrun
12/11/2015
France
Simple d'utilisation avec une grande efficacité
Je gère une maison d'hôtes et chaque jour je dois entretenir et assainir les sols carrelés, ce balai aspirateur vapeur devient pour moi l'outil indispensable. Façile à ranger, rapide d'utilisation en 3 mn la vapeur est prête. Le petit réservoir est largement suffisant pour laver les 70 m2 de carrelage. Contrairement à mon précédent nettoie vapeur le sol sèche rapidement et pas de traces sur le sol. Cet appareil me seconde dans mon travail quotidien et je le recommande aux femmes actives.
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Apropriado para limpeza a húmido
Em comparação com a limpeza utilizando um aspirador de 2200 W e a limpeza normal com esfregona