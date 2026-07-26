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Saco S-bag Classic Long Performance - Embalagem económica
Descontinuado
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FC8021/05
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Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.
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