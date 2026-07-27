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Descontinuado
FC8021/05
16 sacos para o pó
Padrão universal
Duração 50% maior
Capacidade 15% maior
O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.
O material sintético deste saco para aspirador filtra até 99% do pó e das partículas. Este filtra o ar de forma mais eficiente do que um saco de papel convencional e ajuda-o a livrar-se de partículas em suspensão, tais como alergénios.
O saco s-bag® clássico de desempenho prolongado é fabricado num material sintético altamente resistente, produzido na Suécia.
Críticas