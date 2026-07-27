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  • s-bag® clássico de desempenho prolongado, embalagem grande
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Descontinuado

Saco S-bagClassic Long Performance - Embalagem económica

FC8021/05

s-bag® clássico de desempenho prolongado, embalagem grande
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.
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Produtos compatíveis
Performer

Performer
Aspirador com saco

FC9162/01

Expression

Expression
Aspirador com saco

FC8602/01

Desempenho duradouro, melhor filtração

s-bag® clássico de desempenho prolongado, embalagem grande

  • 16 sacos para o pó

  • Padrão universal

  • Duração 50% maior

  • Capacidade 15% maior

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.

Filtra 99% do pó fino

Filtra 99% do pó fino

O material sintético deste saco para aspirador filtra até 99% do pó e das partículas. Este filtra o ar de forma mais eficiente do que um saco de papel convencional e ajuda-o a livrar-se de partículas em suspensão, tais como alergénios.

Material sintético de alta resistência, fabricado na Suécia

Material sintético de alta resistência, fabricado na Suécia

O saco s-bag® clássico de desempenho prolongado é fabricado num material sintético altamente resistente, produzido na Suécia.

Especificações técnicas

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Críticas

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