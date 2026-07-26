ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Saco S-bag Sacos para aspirador

Descontinuado

Assistência

Saco S-bagSacos para aspirador

FC8023/04

Saco S-bag Sacos para aspirador

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.

  • PDF ficheiro
  • 26 July 2026

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).