Absorve e neutraliza os odores desagradáveis

Ao contrário dos sacos para aspirador comuns, o saco s-bag® anti-odores utiliza um material sintético resistente revestido com uma cera que absorve os odores, para reter os cheiros desagradáveis e evitar que estes saiam do aspirador. Este saco para aspirador é ideal para pessoas com animais de estimação.