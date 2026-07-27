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  • s-bag® anti-odores
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Descontinuado

Saco S-bagSacos para aspirador

FC8023/04

s-bag® anti-odores
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.
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Produtos compatíveis
Performer

Performer
Aspirador com saco

FC9162/01

Expression

Expression
Aspirador com saco

FC8602/01

Absorve os odores, ideal para donos de animais de estimação

s-bag® anti-odores

  • 4 sacos para pó

  • Padrão universal

  • Absorve os odores

  • Ideal para animais de estimação

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.

Absorve e neutraliza os odores desagradáveis

Absorve e neutraliza os odores desagradáveis

Ao contrário dos sacos para aspirador comuns, o saco s-bag® anti-odores utiliza um material sintético resistente revestido com uma cera que absorve os odores, para reter os cheiros desagradáveis e evitar que estes saiam do aspirador. Este saco para aspirador é ideal para pessoas com animais de estimação.

Filtra 99% do pó fino

Filtra 99% do pó fino

O material sintético deste saco para aspirador filtra até 99% do pó e das partículas. Este filtra o ar de forma mais eficiente do que um saco de papel convencional e ajuda-o a livrar-se de partículas em suspensão, tais como alergénios.

Especificações técnicas

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Críticas

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