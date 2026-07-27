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Descontinuado
FC8023/04
4 sacos para pó
Padrão universal
Absorve os odores
Ideal para animais de estimação
O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.
Ao contrário dos sacos para aspirador comuns, o saco s-bag® anti-odores utiliza um material sintético resistente revestido com uma cera que absorve os odores, para reter os cheiros desagradáveis e evitar que estes saiam do aspirador. Este saco para aspirador é ideal para pessoas com animais de estimação.
O material sintético deste saco para aspirador filtra até 99% do pó e das partículas. Este filtra o ar de forma mais eficiente do que um saco de papel convencional e ajuda-o a livrar-se de partículas em suspensão, tais como alergénios.
Críticas