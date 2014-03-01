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  • Kit de substituição para SteamCleaner Multi
  • Kit de substituição para SteamCleaner Multi

Descontinuado

Kit de substituição do SteamCleaner Multi

FC8055/01

Kit de substituição para SteamCleaner Multi

Kit de substituição pronto a usar com duas bases em microfibra laváveis e duradouras. Substitua a cada 2 meses para obter melhores resultados de limpeza.

Ver todos os benefícios

Compatível com SteamCleaner Multi FC7008…FC7012

Kit de substituição para SteamCleaner Multi

  • 2 bases em microfibra laváveis

  • Fáceis de encaixar e remover

  • Substituir a cada 6 meses

  • Compatível com FC7008-10-12

Fáceis de mudar e colocar

Especificações técnicas

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