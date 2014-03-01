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Descontinuado
FC8055/01
Kit de substituição para SteamCleaner Multi
Kit de substituição pronto a usar com duas bases em microfibra laváveis e duradouras. Substitua a cada 2 meses para obter melhores resultados de limpeza.
2 bases em microfibra laváveis
Fáceis de encaixar e remover
Substituir a cada 6 meses
Compatível com FC7008-10-12
Críticas