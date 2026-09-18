Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Aspiradores e esfregonas
Todas as séries
Kit de substituição do SteamCleaner Multi
Descontinuado
Assistência
FC8055/01
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Kit de substituição pronto a usar com duas bases em microfibra laváveis e duradouras. Substitua a cada 2 meses para obter melhores resultados de limpeza.
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).